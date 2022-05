Législatives : Fabien Roussel demande à LFI de "revoir" la candidature de Taha Bouhafs

Sur Twitter, Taha Bouhafs n'a pas manqué de répondre à l'ancien prétendant à l'Élysée en refusant toute marche arrière. "Vous devez respecter l’accord que vous avez signé et retirer votre candidate cumularde", qui est aussi vice-président de la métropole de Lyon, a-t-il écrit. Il a indiqué cependant à tort qu'elle était conseillère régionale, mandat qu'elle n'a jamais brigué. Par ailleurs, il a pointé le fait que Michèle Picard avait été "candidate perdante aux législatives de 2012 ET de 2017 arrivant 4ème derrière LFI" à ce dernier scrutin, et quatrième en 2012, derrière le PS, le FN et l'UMP, sous l'étiquette Front de gauche.

"Après avoir fait perdre la gauche aux présidentielles, essayez de ne pas faire capoter les législatives aussi", a-t-il ajouté. Fabien Roussel est en effet accusé par des militants insoumis d'avoir conduit à l'élimination de Jean-Luc Mélenchon aux portes du second tour, pour avoir refusé de se rallier à lui et proposé sa propre candidature, des allégations qu'il réfute.