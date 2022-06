Législatives : Francis Lalanne éliminé dès le premier tour

Avec 2.12% des suffrages (963 votes), il termine loin derrière les deux candidats qualifiés pour le second tour : la candidate RN Caroline Colombier (23.05%, 10.475 votes) et la candidate Ensemble !, Sylvie Moncoeur (20.43%, 9 286 votes). Sympathisant du mouvement des Gilets Jaunes et porte-parole du mouvement antivax, Francis Lalanne s’était présenté avec le mouvement “France Libre” pour ces élections législatives.