Législatives, J-11 : les "Confidentiels" du service politique TF1/LCI

Un maire l’a constaté à la dernière élection : "Il y a des citoyens qu’on n’avait pas vu venir aux urnes depuis... Ségolène Royal. Quand on est de gauche, on reste hypersensible au vote des jeunes et des quartiers populaires." Pour rappel, au second tour de la présidentielle de 2007, les 18-24 ans avaient choisi la candidate PS à 63%.