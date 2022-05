Législatives, J-17 : les "Confidentiels" du service politique TF1/LCI

Un cadre du parti de Marine Le Pen confie : "Comme à chaque fois, cela a été difficile de trouver des candidats. Les circonscriptions intéressantes, on les suit de près en commission d’investiture, mais pour le reste on fait confiance aux délégués départementaux pour trouver des gens pas trop bêtes et fidèles à la ligne de Marine".

Selon nos informations, les candidats ont dû envoyer un CV, une lettre et un extrait de casier judiciaire. Un entretien a eu lieu avec le potentiel candidat seulement pour les circonscriptions où Marine Le Pen a fait plus de 55% au second tour de la présidentielle ou lorsqu'il y avait de grosses rivalités et qu’il fallait trancher entre plusieurs candidats. Le RN assume d'ailleurs en partie d'avoir "embauché des bleus".

La version officielle : renouvellement de la classe politique avec des gens issus des classes populaires. La version officieuse est expliquée par une note interne (révélée par Libération et confirmé à LCI) : "Le fait que M. Duchemin ou Mme Durosier soient candidats, cela joue peu sur la mobilisation des électeurs. On mobilise avant tout sur le nom de Marine !" Objectif affiché de l’ex-présidente du parti : 60 députés. Un cadre temporise : "il faut les trouver, les soixante circonscriptions ! J'en vois une trentaine où on fait d'excellents résultats, après bien sûr qu'il y aura des gens qu'on n'a pas soupçonnés, pas vu venir et qui seront élus sous nos radars".