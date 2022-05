Législatives, J-32 : les "Confidentiels" du service politique TF1/LCI

Emmanuel Macron connait le nom de son ou sa futur premier ministre, mais il n’en dira rien. On devrait toutefois être fixé d’ici à la fin de la semaine. Plusieurs noms reviennent ces dernières heures : Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail, Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé sous le quinquennat de François Hollande, Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture et de la communication entre 2016 et 2017 et actuelle directrice générale de l’Unesco et Catherine Vautrin, ancienne ministre sous Jacques Chirac et ex-députée LR de la Marne.

Sous la Ve République, il y a eu 24 Premiers ministres. Edith Cresson est à ce jour la seule femme à avoir été nommée à Matignon (15 mai 1991 – 2 avril 1992).