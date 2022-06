Législatives, J-4 avant le second tour : les "Confidentiels" du service politique TF1/LCI

Plongez dans les coulisses de la campagne. À l'occasion des élections législatives 2022, les journalistes du service politique de TF1 et LCI vous proposent un petit tour d'horizon des à-côtés de la bataille pour ce scrutin qui, à quatre jour du second tour, se cristallise autour de l'opposition frontale entre l'actuelle majorité présidentielle d'Emmanuel Macron et la Nouvelle union populaire (Nupes) associant les partis de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon.