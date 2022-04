Législatives : Mélenchon "optimiste" sur un accord, mais il met en garde les partis de gauche

Interrogé sur la fracturation nécessaire des autres partis qui pourrait être déterminante dans le processus de mise en place de la coalition, Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu’il souhaitait justement l’inverse. "Sinon, c’est comme un crash dans l’espace, avec des boulons qui se baladent partout et qui cassent tout. Nous leur proposons une bataille pour gagner. C’est fédérateur, non ? Il faut qu’ils sortent de la lose", et "assument la volonté de gagner", a déclaré le député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône.

"Mais je mets en garde : les gens n’accepteront pas deux fois de se faire voler la victoire par ceux qui refuseront de construire cette nouvelle majorité […] Pourtant, nous garantissons à chacun l’existence d’un groupe à l’Assemblée nationale. Quoi de plus ? Les mauvais perdants seront jugés sévèrement", a-t-il ajouté.