Jean-Michel Blanquer aspergé de chantilly : les deux professeurs assurent ne pas avoir prémédité leur acte

Enseignants depuis 20 ans, les deux hommes de 51 et 57 ans racontent dans leur vidéo la violence subie au quotidien au sein de l'institution scolaire. "La violence, c'est 12% d'élèves qui arrivent en 6e et qui ne sont pas capables de lire ou de comprendre un texte. Combien sortent du système scolaire humiliés, méprisés, et sans solution d'avenir ?", interrogent-ils.