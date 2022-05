Législatives : Europe Écologie-Les Verts et La France insoumise signent un accord historique

Le Conseil fédéral d'EELV a validé l'accord par 84 voix pour, 10 contre, 8 bulletins blancs et une personne qui n'a pas participé au vote. "Nous voulons faire élire des député·es dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale et battre l’extrême-droite", justifie le parti dans un communiqué diffusé aux journalistes.

Parmi les terrains d'entente figurent "la hausse du SMIC à 1400 euros", "le retour à la retraite à 60 ans", "la garantie d’autonomie pour les jeunes", "le blocage des prix sur les produits de première nécessité" et "l’éradication de la pauvreté" selon ce document. En cas de victoire électorale et d'une majorité à l'Assemblée nationale, les deux formations précisent que "le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon".