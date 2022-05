Législatives : la majorité présidentielle investit 52 nouveaux candidats, dont la LR Constance Le Grip

C'est une nouvelle prise pour la macronie dans les rangs des Républicains. Alors que la majorité présidentielle a dévoilé ce dimanche les noms de 52 nouveaux candidats investis pour les législatives de 2022 (les 12 et 19 juin prochains), on peut y voir celui de Constance Le Grip, 61 ans, une sarkozyste investie dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, où elle a été élue en 2017. Au surlendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, l'ex-députée européenne avait assuré qu'elle comptait "être, de manière constructive et utile, au service de l'intérêt général du pays" et pas "dans une opposition frontale".