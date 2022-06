Législatives : l'ex-député LREM Joachim Son-Forget éliminé dès le premier tour

Le médecin-radiologue, spécialiste du cerveau, avait ensuite rejoint UDI-Agir puis les non-inscrits, avant d'afficher son soutien au candidat d'extrême-droite à la présidentielle, Éric Zemmour, s'affichant en selfie aux côtés de Marion Maréchal. Sans pour autant être investi par Reconquête! pour les législatives. Il avait d'ailleurs finalement appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, face à Marine Le Pen.

Le parlementaire, connu pour ses prises de position fantaisistes, avait aussi été l'un des premiers à relayer en 2020 un article à l'origine de l'affaire Benjamin Griveaux, qui contenait des vidéos à caractère sexuel impliquant l'ancien porte-parole du gouvernement et candidat LaREM à la mairie de Paris, et qui avait forcé celui-ci à se mettre en retrait de la vie politique. "J’espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l’intéressé et son équipe, car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris", avait-il tweeté.