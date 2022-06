Législatives : la candidate de la Nupes Raquel Garrido victime de gaz lacrymogènes à Drancy

"Les nervis sont de sortie. Deux camarades violentés, gazés et frappés à Drancy." Ce jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon a fustigé dans un tweet l’agression de militants qui faisaient campagne pour sa candidate, Raquel Garrido, arrivée en tête au premier tour avec 38 % des voix. "Ça va trop loin. La haine sectaire et les outrances verbales des amis de Castaner et Montchalin sont insupportables", dénonce-t-il, pointant les équipes de Jean-Christophe Lagarde (UDI) comme responsables de l'agression.