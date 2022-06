Législatives : la Nupes est "la béquille d'Emmanuel Macron", affirme Jordan Bardella sur LCI

En cas de duel entre la Nupes et la majorité présidentielle, Jordan Bardella a estimé "que les Français sont majeurs et triplement vaccinés pour se faire un avis par eux-mêmes, voter peut-être en fonction de considérations locales". Dans sa circonscription de Seine-Saint-Denis, où le second tour oppose l'alliance de gauche aux macronistes, "à titre personnel, je voterai blanc", a-t-il ajouté, sur la même ligne que son parti. Avant d'insister : "Je ne choisis pas entre ces deux camps-là que je juge très dangereux pour mon pays".

Mais il est revenu sur les propos du maire RN de Perpignan Louis Aliot, qui a appelé de ses vœux la défaite du président du groupe LREM à l'Assemblée Christophe Castaner, quitte à voter pour la Nupes. "Il en a parfaitement le droit", a réagi l'eurodéputé. "Si les Français souhaitent faire démissionner des membres du gouvernement, alors ils utiliseront partout les bulletins de vote qui feront face à la République en Marche", a-t-il même poursuivi. Avant de finalement se placer à nouveau en retrait face à ses électeurs : "Je leur dis : faites ce que vous voulez, je ne suis pas propriétaire de leur vote".