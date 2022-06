Législatives : même en cas de majorité, Emmanuel Macron devrait avoir besoin d'alliés pour gouverner

En 2017, 308 députés estampillés La République en marche avaient fait leur entrée à l’Assemblée nationale. C’était 19 de plus que la majorité absolue, fixée à 289 sièges. Il fallait y ajouter 42 parlementaires Modem, le parti de François Bayrou, partenaire de la majorité présidentielle. Le chef de l'État pouvait également compter sur une partie de la vingtaine de parlementaires UDI et divers droite pour voter certains de ses textes.

Au fil du quinquennat, la composition des groupes a évolué et le seul groupe La République en marche a perdu la majorité absolue puisqu’en cette fin de législature, il ne compte plus que 266 membres. Auxquels il faut toutefois ajouter 57 députés MoDem, 22 inscrits dans le groupe Agir ensemble, 19 dans UDI et indépendants. Mais avoir la majorité absolue grâce à d’autres groupes partenaires est moins confortable, car ces derniers ne sont pas tenus de voter les textes soumis au vote par le gouvernement. C’est pour cette raison qu’Emmanuel Macron et son entourage s’inquiètent des résultats prédits par les sondages à l’alliance Ensemble !