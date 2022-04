Nadine Morano sur LCI : "Si on veut vraiment aider la France, il faut une majorité pour Les Républicains" aux législatives

Quant à l'Union des droites appelée de ses voeux par Éric Zemmour, elle a expliqué : "J’ai toujours pensé que c’était un concept fumeux qui ne marchait pas. Le RN et Reconquête sont déjà dans la guerre. Ça ne fonctionne pas, car nous sommes tellement différents. Zemmour comme Le Pen ne mettent jamais le drapeau européen. Moi, la différence, c'est que je suis patriote et européenne."

"On part tous chez Macron et on fait quoi ? ", "les députés qui ont bossé à l’Assemblée nationale, accordons-leur une vraie confiance, car ce sont des députés utiles. Il ne faut pas être soumis ni godillots", a ajouté celle qui verrait bien Laurent Wauquiez reprendre le parti et être candidat à l'élection présidentielle en 2027.