Législatives : à Aubervilliers, Jean-Luc Mélenchon célèbre "une nouvelle page de l'histoire"

Pour signer l'accord, le PS, EELV et le PCF ont dû mettre de l'eau dans leur vin afin de se rapprocher au plus de "L'Avenir en commun", le programme de LFI. "Nous n'allons pas remâcher le passé, vivre dans le rétroviseur", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon. "C'est une page nouvelle, il faut inventer, travailler, être radicaux, mais une radicalité tenable. [...] Ce n'est pas qu'un accord électoral. Nous posons un acte de résistance collective à une ère de maltraitance sociale, écologique et démocratique qui nous a été annoncée par un pouvoir qui s'est fait élire sous la contrainte d'un second tour par défaut."

Si les quatre principales formations de gauche partent sous bannière commune pour les élections législatives des 12 et 19 juin, "chacun aura son groupe à l'Assemblée nationale et puis il y aura un inter-groupe", a précisé le leader de La France insoumise. "Si nous gagnons, la discussion politique continuera dans le Parlement. Nous ne serons pas tous à la queue leu leu derrière je ne sais quel improbable chef qui règlerait tous les problèmes, surtout si c'est moi, qui ne suis pas candidat à ce rôle."