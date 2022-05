Législatives : Olivier Faure défend l'union avec LFI et fustige "les éléphants" du PS

"Je n'ai pas tambouillé, j'ai fait un accord sur le fond pour faire en sorte que les choses avancent", s'est-il défendu pour sa part. Évoquant les Français les plus précaires, "ceux-là se foutent de savoir ce que pense tel ou tel éléphant, ce qu'ils veulent seulement savoir, c'est si demain ils vont enfin avoir la possibilité de nourrir leurs enfants, de les habiller, leur donner un avenir, les amener en vacances", s'est-il emporté. "Le reste, ce n'est que de la blague. Cela fait des années que l'on parle que de ça. Je suis venu dire aux Français et Françaises : 'on vous a entendus, on vous a compris, et maintenant on se bat pour vous'".

Quant aux détracteurs qui estiment que le parti ne s'est pas suffisamment mobilisé pour défendre sa ligne ces dernières années, "la réalité, c'est que les déboires du PS ne datent pas de quelques jours", a plaidé Olivier Faure, ciblant au passage "un certain président n'a pas été candidat à sa propre succession, fait unique dans l'histoire de France", en référence à l'ancien président socialiste François Hollande. Contrairement aux réticents "barons" du PS, il a martelé qu'"une nouvelle génération de maires, de présidents de départements est au travail" et que "les militants socialistes sont très favorables à l'union".