Législatives : Olivier Véran, Christophe Castaner, Karl Olive... Les fidèles d'Emmanuel Macron investis par "Ensemble!"

À noter également la candidature de Thierry Solère, l'ancien organisateur de la primaire de la droite en 2016 et qui a rejoint Emmanuel Macron un an plus tard, dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, en dépit de sa mise en examen pour manquements aux obligations déclaratives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Mais aussi celle de Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et membre d'Horizons, le parti d'Édouard Philippe, dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, et celle d'Aurore Bergé (10e des Yvelines).