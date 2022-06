Législatives : "On tirera les conclusions de cette campagne", affirme Gabriel Attal sur TF1

La majorité est "loin" de ce qu'elle espérait. C'est la réaction, à chaud, du nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, aux résultats du second tour des législatives, sur TF1 ce dimanche. "Manifestement, les Français n'ont pas donné de majorité absolue, sans qu'ils n'en aient donné une à une autre formation politique. Ce qui se dessine est une situation inédite dans la vie politique et parlementaire, qui va nous imposer de dépasser nos certitudes, nos clivages", a estimé l'ancien porte-parole du gouvernement.

Le parti du président de la république a perdu la majorité absolue à l'Assemblée. La Nupes, coalition de la gauche, emmenée par l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, a obtenu 149 sièges. Et à l'extrême droite de l'échiquier politique, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen remporte un score historique, raflant 89 sièges à l'Assemblée.