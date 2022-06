Législatives : Reconquête, le mouvement d'Eric Zemmour, réussira-t-il à faire élire un député ?

Nouveau venu sur la scène politique et idéologiquement proche d’une frange des Républicains et du Rassemblement national, Reconquête est vu par les partis de droite comme un perturbateur auquel ils n’ont pas voulu s’allier. Rendant d’autant plus compliquées les chances de réussite du parti sans ancrage local les 12 et 19 juin prochains. Il avait d'ailleurs déploré de ne pas avoir reçu de réponse à la proposition d’Eric Zemmour de présenter une coalition des droites. "Hélas, ni le RN, ni les LR n’ont répondu favorablement à cette main tendue et à notre volonté de nous unir par amour de la France", avait regretté l'ex-journaliste.

Pour essayer de sauver les meubles, Eric Zemmour a préféré s'engager à fond sur le terrain plutôt que mener une campagne au niveau national. Depuis sa déclaration de candidature dans la 4e circonscription du Var, qui comprend la commune de Saint-Tropez, l'ancien candidat à la présidentielle quitte peu souvent le département et inonde les réseaux sociaux de vidéos et photos de ses rencontres avec les habitants et du chaleureux accueil qu'il reçoit.