Union de la gauche aux législatives : Yannick Jadot estime que "ça ne marchera pas" derrière Jean-Luc Mélenchon

"Je soutiens cette perspective de coalition, qui doit être très ouverte. Je suis pour qu’il y ait La France insoumise, le résultat du 10 avril les oblige ; qu’il y ait aussi toutes les forces politiques de gauche qui peuvent se réunir autour d’un projet, climat, social, augmentation des salaires, réforme des institutions", a-t-il déclaré, ajoutant que le but était d'envoyer "le plus de députés possibles à l’Assemblée nationale".

En revanche, à la question de savoir si tout cela devait se faire derrière Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste a répondu : "Non, ça ne marchera pas. Je suis assez surpris par le détournement permanent des institutions. Vous vous rendez compte que dans notre pays, les législatives, qui envoient les élus du peuple à l’Assemblée, deviennent un troisième tour d’une élection présidentielle ?", a-t-il ajouté. "On peut pas se battre pour la VIe République et considérer que les législatives sont un troisième tour de la présidentielle."

Pour l'eurodéputé, "c'est dans le respect de la diversité, des identités, qu'on gagnera des députés à l'Assemblée nationale". "Si à un moment donné cette coalition ne respecte pas la diversité et l'identité de ses partenaires, (...) ce sera sans moi", a-t-il prévenu.