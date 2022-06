Yaël Braun-Pivet candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale

L'ex-présidente de la commission des Lois au Palais Bourbon l'a emporté mercredi lors d'un vote à bulletin secret face au président sortant de la commission des Affaires économiques Roland Lescure, lors d'un second tour organisé au sein des députés de la majorité. Elle a récolté 105 voix contre 85 pour son adversaire, et deux votes blancs ou nuls. Au premier tour, les ex-ministres Barbara Pompili et Joël Giraud ainsi que Sophie Errante avaient été éliminés de la course. Eric Woerth, ex-LR rallié à Emmanuel Macron, avait, lui, renoncé à se lancer, faut de soutien suffisant (étant un marcheur du "deuxième cercle").