À peine nommée ministre de la Culture, Rachida Dati annonce sa candidature à la mairie de Paris en 2026

À peine nommée ministre de la Culture dans le gouvernement Attal, Rachida Dati a annoncé ce mercredi sa candidature à la mairie de Paris en 2026. Lors d'une conférence de presse la veille, Emmanuel Macron avait assuré ne pas avoir évoqué le sujet des municipales avec la ministre.

Une nouvelle ambition moins d'une semaine après avoir rejoint la rue de Valois. Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture et maire du VIIe arrondissement de la capitale, a annoncé mercredi à nos confrères de RTL sa candidature à la mairie de Paris en 2026.

"Moi, je suis élue parisienne. Mon objectif, c'est Paris. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris, je suis déterminée", a-t-elle d'abord expliqué, avant de répondre par l'affirmative à la question de sa candidature à la tête de l'Hôtel de Ville. "C'est dans trois ans. Bien sûr, je l'ai toujours dit", a-t-elle déclaré.

"Nous n'avons pas parlé de Paris"

Rachida Dati n'a jamais caché sa volonté de devenir maire de la capitale, mais l'annonce a de quoi surprendre. La ministre de la Culture a rejoint le gouvernement il y a seulement six jours, et surtout, le président lui-même a assuré mardi soir, lors d'une grande conférence de presse, ne pas avoir évoqué le sujet des élections municipales à Paris avec sa ministre. "Nous n'avons pas parlé de Paris, vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça, mais c'est vrai", a-t-il affirmé.