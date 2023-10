Municipales : la majorité veut revoir le mode de scrutin à Paris, Marseille et Lyon

À moins de trois ans des élections municipales, le parti de la majorité veut revoir le mode de scrutin dans les trois plus grandes villes françaises, Paris, Marseille et Lyon. L'un des dépositaires, le député Renaissance Benjamin Haddad, a expliqué sur X (ex-Twitter) qu'il s'agissait de "rendre plus direct et démocratique" le scrutin. Le but du texte est que "les Parisiens, Marseillais, Lyonnais choisissent leur maire de la même façon que le reste du pays", estime-t-il. L'autre auteur de la proposition de loi, le chef des députés Renaissance Sylvain Maillard, estime aussi que cela donnera plus de légitimité aux édiles élus dans ces trois villes.