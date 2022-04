L'affaire Jeremy Cohen fait irruption dans la campagne présidentielle

Le même argument a été repris immédiatement à gauche. Anne Hidalgo a ainsi réclamé "toute la lumière" sur "les conditions de la mort effroyable" du jeune homme. Ajoutant : "L'antisémitisme tue, rien ne doit être passé sous silence, mais au contraire doit être combattu au grand jour, avec la plus grande détermination". Le patron du PS, Olivier Faure, a jugé pour sa part que "le mobile antisémite" de l'agression "ne fait aucun doute".

"Toute la lumière doit être faite sur les circonstances de la mort de Jeremy Cohen, son agression avant qu'il soit heurté par un tramway à Bobigny", a aussi exigé le candidat écologiste Yannick Jadot, pour qui "ce n'est pas à sa famille de réunir les preuves". Dans la même veine, Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à la famille, réclamant, "comme elle, la vérité et la justice".

Fabien Roussel a rendu hommage à la famille du jeune homme "qui se bat pour rouvrir l'enquête", cette dernière n'ayant en réalité pas été close. "L'antisémitisme est un poison de notre République et les actes antisémites sont en augmentation", a également estimé le candidat communiste, alors que les éléments de l'enquête restaient partiels.

"J’ai une pensée pour la famille, je comprends pour qu’elle se batte pour que toute la lumière soit faite", a commenté plus prudemment Alexis Corbière, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, mardi matin sur LCI. "Elle mérite que la justice leur donne des réponses. Il y a manifestement une agression qui est la cause de la mort. C’est terrifiant, insupportable, les coupables doivent être retrouvés et lourdement sanctionnés. Cette famille manifeste une grande dignité."

S'agissant d'Emmanuel Macron, l'Élysée a fait savoir mardi que le cabinet du chef de l'État avait joint par téléphone les parents de la victime "pour leur transmettre un message de compassion et leur faire savoir que dans le respect de l'indépendance de la justice, tous les moyens d'enquête seront mis en œuvre pour identifier les auteurs de cette agression et faire toute la lumière sur cette affaire".