Régionales : l'exécutif consulte les maires, Larcher menace de saisir le Conseil constitutionnel en cas de report

Tout le monde pensait la consultation des forces politiques sur la tenue des élections régionales et départementales prévues les 13 et 20 juin prochain terminée. Mais surprise ce vendredi 9 avril, le gouvernement a souhaité demander leur avis aux élus locaux. Sur une idée d'Emmanuel Macron, l'exécutif a en effet chargé les préfets de consulter les édiles de leur département quant au maintien ou non du scrutin au mois de juin.

Dans ce message, auquel les maires doivent donner réponse avant ce lundi midi, ils sont invités à "indiquer par oui ou par non si les conditions préconisées par le comité scientifique (leur) semblent réunies pour tenir les deux scrutins". Pourtant, tous les partis politiques du pays avaient rendu leurs observations au Premier ministre jeudi dernier, et s'étaient majoritairement prononcé en faveur du maintien des dates des élections. Notamment l'Association des maires de France (AMF), censée représenter les édiles. "Ils ont estimé que la réponse de Baroin (président de l'AMF, ndlr) était beaucoup plus politique qu’axée sur un réel sondage de ses troupes", a indiqué un conseiller politique macroniste à Politico.

L'AMF a d'ailleurs rappelé avoir fait connaitre au Premier ministre "son avis favorable au maintien de ce scrutin dès lors que son organisation garantissait la sécurité sanitaire des électeurs et des personnes participant aux opérations de vote". "Il est toujours légitime que l’État prenne l'avis des maires. Mais, dans ces circonstances, cet avis ne saurait faire porter aux maires la responsabilité d’une décision qui relève entièrement de celle de l’État", affirme l'AMF dans un courrier publié vendredi soir. "C’est à lui d’offrir la protection sanitaire qui permet de tenir les bureaux de vote et aux citoyens de voter en toute sécurité".