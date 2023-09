Élections sénatoriales : avec trois élus, le RN de retour au Palais du Luxembourg

Plus largement, les résultats des élections ont confirmé dimanche la stabilité de la Chambre haute, dominée par la droite, et les difficultés des macronistes. Dans le détail, LR perd de 3 à 5 sièges, Horizons gagne 3 à 5 sièges, les centristes UC gagnent entre 3 et 4 sièges, Renaissance perd entre 3 et 4 sièges, les écologistes gagnent trois sièges, le Parti communiste gagne deux sièges, le Rassemblement national gagne trois sièges.

LR s'attend à obtenir "143 ou 144 sénateurs", contre 145 auparavant, selon son leader Gérard Larcher, réélu pour un sixième mandat dans les Yvelines. Dans un hémicycle encore attaché au traditionnel clivage gauche-droite, reflet des élections municipales, le Parti socialiste (PS) compte, lui, bien rester le deuxième groupe du Sénat (64 sénateurs actuellement). "Symboliquement, c'est important", a reconnu le chef de file Patrick Kanner, satisfait d'avoir signé "un accord gagnant-gagnant" avec les communistes et les écologistes dans une quinzaine de départements. Avec une ambition sous-jacente : atteindre les 100 sénateurs de gauche dans l'hémicycle, contre 91 avant ce renouvellement.