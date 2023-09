Candidats, mode de scrutin, électeurs : mode d'emploi des élections sénatoriales du 24 septembre

Le Sénat est renouvelé tous les trois ans par moitié : les 170 sièges de la série 1 le sont ce 24 septembre, la série 2 de 178 sièges l'a été en septembre 2020 (et septembre 2021 pour les Français de l'étranger). Les circonscriptions renouvelables ce 24 septembre sont les départements allant du numéro 37 (Indre-et-Loire) à 66 (Pyrénées-Orientales), ainsi que ceux de l'Ile-de-France. Six collectivités ultra-marines et la moitié des sièges assurant la représentation des Français établis hors de France sont également concernés.