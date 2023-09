Élections sénatoriales : la chambre haute n'a jamais été aussi "jeune"

La benjamine de la Haute Assemblée est l'écologiste Mathilde Ollivier, nouvellement élue et âgée de 29 ans et trois mois. Cette conseillère des Français de l'étranger vit dans la Vienne et représentera les citoyens de l'Hexagone expatriés. À l'opposé, le doyen reste le sénateur MoDem Jean-Marie Vanlerenberghe, âgé de 84 ans et 5 mois. À titre de comparaison, les députés de l'Assemblée nationale avaient, en moyenne, 48 ans et demi lors de leur élection en juin 2022.

En plus de se rajeunir, le Sénat s'est également légèrement féminisé dimanche, avec quatre sénatrices supplémentaires élues, soit 36% de femmes. Un score similaire à celui de l'Assemblée nationale avec environ 38% de députées actuellement. Par ailleurs, le Sénat a continué à favoriser les sénateurs sortants : sur 109 candidats à un nouveau mandat, 95 ont été réélus. Soixante-quinze nouveaux élus découvriront quant à eux le Palais du Luxembourg.