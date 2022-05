Y a-t-il seulement 3 députés LR qui ont rejoint la majorité pour les législatives ?

Parmi les élus LR ayant rejoint la majorité présidentielle après la réélection d’Emmanuel Macron, on compte Robin Reda, proche de Valérie Pécresse et député depuis 2017. Ce dernier est désormais candidat à sa succession dans la 7e circonscription de l’Essonne en étant soutenu par la majorité. Élue LR depuis cinq ans, Constance Le Grip se représente aussi dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, mais sous l’étiquette Ensemble. Dans la 5e circonscription de la Sarthe, le LR Jean-Carles Grelier est candidat à sa réélection et investi par la majorité présidentielle. Par conséquent, Les Républicains ont choisi d’investir leur propre candidat face à l'élu sortant : Noa Lerosier, un militant et étudiant de 19 ans, selon Le Maine Libre.

Si on remonte un peu plus loin, la députée LR Marine Brenier a adhéré à Horizon fin avril et se représente dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. La figure histoire des Républicains Eric Woerth a également rejoint la majorité présidentielle en soutenant Emmanuel Macron dès le mois de février. Il est candidat à sa succession dans la 4e circonscription de l’Oise. Hormis ces 5 députés LR officiellement investis par la majorité, d’autres personnalités du parti, élues ou non, ont changé de camp. Pour plus de détails sur ces figures, vous pouvez retrouver ici notre article sur le sujet.