Nucléaire : que retenir des annonces d'Emmanuel Macron ?

"J’ai pris deux décisions fortes : prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l’être, sans rien céder sur la sûreté" et "qu’aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l’avenir (...) sauf raison de sûreté", a annoncé Emmanuel Macron. Le président a ainsi précisé avoir demandé à EDF "d'étudier les conditions de prolongation au-delà de 50 ans".

Lors de son allocution, il a aussi dit sa volonté de faire construire, d'ici 2050, six nouveaux réacteurs nucléaires EPR et en envisager huit autres. Le premier de ces EPR nouvelle génération devrait être mis en service vers 2035. Ces réacteurs seront complétés par de petits réacteurs modulables (SMR) et des réacteurs "innovants" produisant moins de déchets, avec l'objectif de "25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d’ici 2050". Une "révolution" justifiée par la hausse des besoins d'électricité.

"Le monde de demain sera plus électrique (...) Nous devons être en mesure de produire jusqu'à 60% d'électricité en plus qu'aujourd'hui", a insisté Emmanuel Macron. Selon les projections de RTE, le gestionnaire des réseaux électriques, le verdissement des voitures et des modes de chauffage, conjugué à la décarbonation de l'industrie via l'hydrogène, vont en effet conduire à un boom de la consommation d'électricité d'ici 2050, en France comme à l'étranger.