Prix de l'électricité : Gabriel Attal appelle les Français à "se préparer à des tensions"

À l'approche de l'hiver, une hausse du prix de l'électricité et du gaz, ainsi que d'éventuelles coupures, inquiètent de nombreux particuliers et entreprises. Tout en reconnaissant que des "difficultés d'approvisionnement" sont à prévoir, Gabriel Attal a cherché à apaiser ces craintes : invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche, le ministre de l'Action et des Comptes publics a assuré que le gouvernement allait "continuer à protéger les Français".

Il a ainsi reconnu que "ce que nous avons connu ces dernières décennies, une forme d’abondance en matière énergétique, est aujourd’hui pour des raisons écologiques et géopolitiques derrière nous", reprenant ainsi l'alerte lancée par Emmanuel Macron sur une "fin de l'abondance" à l'ouverture du conseil des ministres mercredi. Mais l'ancien porte-parole du gouvernement n'a évoqué à aucun moment la possibilité de coupures de courant.