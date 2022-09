Marine Le Pen a-t-elle opéré un virage à 180 degrés en devenant pro-nucléaire ?

Parmi les opposants politiques de Marine Le Pen, du côté de LR notamment, on souligne que la cheffe de file du RN s'est montrée versatile sur la question du nucléaire. Un extrait en particulier est relayé en ligne, la montrant au micro de France Inter. En finir avec cette énergie ? Il s'agit d'un "objectif qu'il faut avoir à l'esprit", expliquait-elle, la décrivant comme "énormément dangereuse". Cette intervention, dont on peut retrouver la trace en ligne, date d'il y a plus de dix ans. Elle remonte précisément au 14 juin 2011, quelques mois à peine après la catastrophe de Fukushima. "Cette sortie qui serait positive, qui limiterait les dangers pour le monde, ne peut se faire que progressivement et doit passer par l'investissement massif dans la recherche concernant les nouvelles énergies", ajoutait Marine Le Pen. Le développement des autres modes de production, soulignait toutefois l'élue, n'était à l'époque pas suffisant pour "envisager une indépendance du nucléaire".

Ancien, ce passage n'est pas isolé. À la même époque, sur BFMTV, l'élue du RN assumait l'expression d'énergie "dangereuse" à propos du nucléaire, et souhaitait une sortie "à terme". Des séquences qui tranchent néanmoins avec certaines prises de positions récentes de l'ancienne candidate à la présidentielle. Sur France Inter à nouveau, mais il y a seulement quelques mois, elle présentait au contraire le nucléaire comme sûr. Le fait de ne plus pouvoir rouvrir Fessenheim, à ses yeux, "ne remet pas en cause de toute façon le choix du nucléaire". Un choix "que je fais, que je fais depuis longtemps, que j'ai défendu depuis longtemps parce que c'est une énergie sûre, constante, abondante, décarbonée", renchérissait-elle.