Assurance chômage : Élisabeth Borne défend une réforme pour "gagner plus en travaillant qu'au chômage"

Une réforme loin de faire l'unanimité. Depuis ce vendredi 1er octobre, une partie de la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Principal changement : le mode de calcul des allocations. Celui-ci est dénoncé par les syndicats, qui estiment que cela entraînera une plus forte précarité pour les bénéficiaires. "Le nouveau mode de calcul de l'allocation ne s'appliquera qu'à ceux qui s'inscrivent à Pôle emploi à partir d'aujourd'hui", répond la ministre du Travail, Élisabeth Borne, sur LCI. Pour les chômeurs ayant travaillé "de façon continue", sans période d'inactivité, la réforme "ne change rien", assure la ministre.

En revanche, les bénéficiaires alternant les contrats courts et les périodes de chômage devraient voir leurs revenus diminuer. "Pour ceux qui alternent des périodes d'activité et d'inactivité, ils pourront avoir une allocation mensuelle plus basse, mais seront indemnisés plus longtemps", explique Élisabeth Borne.