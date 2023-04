Élisabeth Borne entame une semaine cruciale pour son avenir à Matignon

Deux semaines après l'adoption par 49.3 de la réforme des retraites au Parlement, en attendant la décision du Conseil constitutionnel à ce sujet et alors que le pays s'est enfoncé dans une crise sociale et politique, Élisabeth Borne reçoit des présidents des groupes parlementaires et les responsables des formations politiques ce lundi 3 avril après-midi. Son but est d'"apaiser" les tensions, indique son entourage. Seront présents les centristes de l'UDI et les leaders du groupe Liot, qui avait déposé la motion de censure rejetée à 9 voix près le 20 mars dernier. Dans son communiqué, Matignon indique que ces rencontres ont lieu "dans le cadre de l'élaboration d'un programme de gouvernement et d'un nouvel agenda parlementaire".