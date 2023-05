Propos d'Élisabeth Borne sur le RN : Emmanuel Macron "m’a assuré de sa confiance", affirme la Première ministre

Pour l'heure, il n'est pas question de penser à un changement de ligne, et encore moins et à un départ. "J’ai une feuille de route et je m’y tiens. Nous avons beaucoup de chantiers à mener [...] sur des enjeux majeurs de santé, d’éducation, d’industrie verte, de justice", ajoute-t-elle, écartant d'un revers de main l'hypothèse d'un futur remaniement.