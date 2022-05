Elisabeth Borne rejoint le cercle très fermé des femmes cheffes de gouvernement en Europe

Kaja Kallas s'est inscrite dans la lignée familiale en Estonie. Comme son père, Premier ministre du pays entre janvier 2002 et avril 2003, elle occupe le poste depuis janvier 2021. Elle est ainsi devenue la première femme cheffe du gouvernement en Estonie, s'appuyant essentiellement sur une coalition entre le Parti de la réforme et le Parti du centre. Passée par le Parlement européen, Kaja Kallas avait déjà été chargée de former un nouveau gouvernement en 2019, sans y parvenir. Elle avait alors dénoncé "l’ego masculin des dirigeants centriste et conservateur" qui l'aurait "emporté". "Ils ont préféré s’accrocher à leurs postes, plutôt que de respecter leur promesse de ne jamais s’allier avec [le parti d’extrême droite] EKRE6", avait-elle ajouté.

Le gouvernement islandais a également à sa tête une Première ministre. Il s'agit de Katrin Jakobsdottir depuis le 30 novembre 2017. Cette ancienne journaliste de 46 ans, membre du parti Gauche-verts, a été reconduite à son poste après les élections législatives de 2021. Engagée en politique dès 2002, elle a placé la cause des femmes dans ses priorités au pouvoir, notamment en allongeant le congé parental. En Islande, elle est la deuxième femme à occuper la fonction de Première ministre, après Jóhanna Sigurðardóttir, entre 2009 à 2013.