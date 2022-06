Elisabeth Borne peut-elle maintenir Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol, au gouvernement ?

"Politiquement, c’est comme si on n’avait pas de ministre", explique ce dernier. "Il n’a plus aucune capacité de prise de parole", cette enquête judiciaire l’empêche "d’exister sur son périmètre, son administration". "On se met en risque politique et moral à le maintenir, ça nous abîme tous", poursuit cette source, alors que l'opposition et les associations réclament le départ du membre du gouvernement. Mais toujours selon elle, Elisabeth Borne la première "ne souhaite pas qu’il reste", mais elle aimerait que l’ancien chef des députés LR à l’Assemblée nationale "réalise par lui-même" que sa position est "intenable".

La Première ministre a été interrogée à plusieurs reprises sur les accusations visant Damien Abad et son maintien au gouvernement, mais s'était toujours retranchée derrière le fait qu'aucune femme n'avait déposé plainte. Le 15 juin dernier, prise à partie sur le terrain, Elisabeth Borne avait assuré qu'elle ne pouvait pas se prononcer "à propos d'un témoignage anonyme". "En tant que Première ministre, je le dis aussi en tant que femme, il faut permettre à la justice d'établir les faits. Il ne faut pas hésiter à aller porter plainte.(...) Je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes", avait-elle déclaré.