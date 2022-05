Pourquoi il va falloir patienter avant de connaître la composition du nouveau gouvernement

Avant de procéder à l'annonce officielle, il faut également s'assurer de la probité des futurs membres du gouvernement, et cela aussi prend un peu de temps. C'est la mission de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), chargée de vérifier les déclarations de patrimoine et d'intérêts des ministrables et de leurs conjoint(e)s.