Et si Elisabeth Borne échappait à un éventuel remaniement ?

Cela fait plusieurs mois que la relation entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne est décrite comme froide et tendue, certains assurant qu'ils "ne peuvent plus se voir en peinture". Il y a quelques semaines, le président avait semblé remonter les bretelles de la Première ministre en Conseil des ministres à propos de la manière de contrer le Rassemblement national (RN), après qu'Elisabeth Borne avait estimé que le parti de Marine Le Pen était un "héritier de Pétain". Le couple exécutif avait alors multiplié les déclarations pour assurer que leur relation était "fluide".

Elisabeth Borne semble avoir sauvé sa peau sans remplir tout à fait l'objectif fixé en mars dernier par Emmanuel Macron d'élargir la majorité. "Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui de droite et de gauche sont prêts sur les priorités que j'ai fixées à avancer avec elle", avait-il déclaré au cours d'un entretien sur TF1 et LCI.