Réforme des retraites : Elisabeth Borne se défend d'avoir voulu y échapper

Le gouvernement l'a déjà annoncé : la réforme des retraites concernera la génération 1961, et plus précisément les personnes nées à partir du second semestre 1961. À quelques mois près, la Première ministre y échappera, puisqu'elle est née le 18 avril 1961. Une cocasserie que lui ont fait remarquer les journalistes de franceinfo qui l'interrogeaient ce mardi 3 janvier sur ce projet de réforme.