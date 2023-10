Faire payer aux parents les dégradations de leurs enfants : une mesure déjà en vigueur ?

Dans le même temps, il est prévu (parmi d'autres évolutions) un "renforcement de l’implication des parents dans les stages de citoyenneté ou de formation civique prononcées à l’encontre des mineurs". On notera enfin qu'au civil, les autorités souhaitent "assurer avec l’agent judiciaire de l’État la réparation et le recouvrement des dommages subis par l’État et les collectivités locales". Et ce, "dans toutes les procédures où les auteurs (mineurs ou non) sont identifiés pour que le tribunal puisse fixer les dommages-intérêts dus en réparation des préjudices subis".