Débat entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour : quel électorat se disputent-ils ?

Ils sont au coude-à-coude dans les sondages, autour de 12%. Ce jeudi à partir de 20H20, Eric Zemmour et Valérie Pécresse débattent sur TF1 et LCI, à un mois pile du premier tour de l'élection présidentielle. Si cette confrontation est importante pour les deux candidats, c'est parce qu'ils ont besoin de se relancer et de stopper leur chute dans les enquêtes d'opinion, mais aussi de convaincre les électorats de l'un et l'autre qu'ils sont la meilleure alternative à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, loin devant eux dans les intentions de vote au premier tour. Mais qui doivent-ils séduire pour cela ?