Emmanuel Macron annonce sur TF1 une baisse d'impôts de "2 milliards d'euros" pour les classes moyennes

Quels impôts vont diminuer ? Le chef de l'État n'a pas répondu précisément à cette question. "J'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions", a-t-il indiqué. Il a précisé qu'il s'agirait de "baisses d'impôts" et non pas de baisses ou d'allègements de charges ou de distribution de chèques pour favoriser le pouvoir d'achat, avant de se contredire. "Il y a plusieurs éléments qui permettent de toucher les classes moyennes", a répondu Emmanuel Macron, à la question de savoir si la baisse d'impôts concernerait les revenus. "Je ne veux pas, ici, fermer des portes, parce qu'il peut y avoir des choses intelligentes à faire sur une partie des charges que vous payez, des cotisations que vous payez quand vous êtes salarié. Donc c'est ce qui va permettre à des gens qui travaillent, qui sont dans la classe moyenne, d'avoir en quelque sorte un reste à vivre plus important pour eux."