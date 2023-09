Emmanuel Macron annonce un test d'aptitude physique en classe de 6e

Il veut remettre l'éducation physique au cœur de l'école. En visite depuis un collège d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques) pour "accélérer" les dispositifs de soutien au sport à l'école, Emmanuel Macron a fait de nouvelles annonces en ce sens. À l'occasion de cette rentrée scolaire et à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris, le président de la République a révélé que des tests d'aptitude physique seraient mis en place en sixième pour mieux évaluer l'évolution de la condition physique des jeunes, selon des modalités à définir avec la communauté médicale et les enseignants d'EPS.