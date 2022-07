Emmanuel Macron appelle les députés de la majorité à être en "campagne permanente"

Il a aussi longuement insisté sur "l'ADN" de la Macronie, à savoir faire travailler ensemble des "femmes et des hommes de droite et de gauche". "Ce que j’attends de nous collectivement, c’est de construire à nouveau ce dépassement", de bâtir des "majorités de rassemblement", a-t-il martelé. "Nous devons amener les oppositions à l’esprit de responsabilité", a encore insisté Emmanuel Macron, appelant à "construire des compromis et des réponses fortes".

Le président a par ailleurs eu une "pensée émue" pour tous les "camarades", y compris des ténors de La République en marche comme Christophe Castaner et Richard Ferrand, qui ont été battus aux législatives. "Ils nous manquent. C’est le plus dur de cette période", a-t-il lâché, tout en appelant ses troupes à ne pas céder au "découragement" face à une situation politique "atypique".