Macron à la messe du pape à Marseille : un président peut-il assister à un office religieux ?

Un point de vue que rejoignent certains spécialistes de la question. Le principe républicain de la laïcité stipule en effet que "l'État doit être neutre vis-à-vis des religions", explique à l'AFP le philosophe Lucien Jaume, directeur de recherche au CNRS et membre du Cevipof. Conséquence : "le président n'est pas dénué de vie privée et il peut aller à l'office de son choix", mais la donne change quand il s'y présente au nom de sa fonction présidentielle, souligne l'auteur de l'ouvrage L'éternel défi : L'État et les religions en France des origines à nos jours (2022).

De nombreux présidents de la Ve République ont ainsi affiché leur pratique religieuse personnelle en assistant à des messes, à commencer par le général de Gaulle qui se rendait à la messe "quasiment chaque dimanche" mais en prenant "soin de préciser que c'était à titre privé", rappelle le spécialiste. Certains avaient aussi dévoilé leur confession lors d'évènements officiels. Le 12 novembre 1970 par exemple, Georges Pompidou s'agenouillait en prière lors des funérailles de son prédécesseur à l'église Notre-Dame de Paris, des images à retrouver dans la chronique de LCI en tête d'article. Bien plus tard, en 2010, Nicolas Sarkozy avait esquissé un signe de croix lors d'une visite à la basilique Saint-Pierre de Rome.

En revanche, en tant que chef de l'État, les règles changent, selon le philosophe : "Un chef de l'État n'a pas, en tant que tel, à participer à un service religieux, sauf dans le cas précis où la République à travers lui manifeste un hommage national à un grand personnage", estime-t-il. Ce fut le cas par exemple lorsqu'Emmanuel Macron avait assisté à la messe célébrée en 2017 en mémoire du père Jacquel Hamel, un an après son assassinat en l'église de Saint-Etienne du Rouvray, ou encore celle consacrée au chanteur Johnny Hallyday, la même année, un évènement que l'Élysée a tenu à rappeler pour répondre à la polémique.