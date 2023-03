Macron au 13H de TF1 : oppositions et syndicats dénoncent "mépris" et "mensonge"

"C'est hallucinant. Il est dans un déni absolu", martèle son allié de la Nupes, Olivier Faure, patron du PS. "Je crains qu'il n'ait mis plus d'explosif sur un brasier déjà bien allumé. Il n'a plus de jus, n'a plus rien à raconter. Il ressert 100 fois les mêmes recettes. Il cherche le pourrissement, y compris en disqualifiant les syndicats."

Les syndicats, justement, sont remontés, à la veille de leur neuvième journée de mobilisation. À l'occasion de son interview, Emmanuel Macron a affirmé que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, "était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées" et "avait cette volonté de faire travailler davantage". "Déni et mensonge", fustige le principal concerné. "La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron 2019 l'avait compris, il avait repris notre ambition d'un système universel. Macron 2023 refait l'histoire et ment pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste."