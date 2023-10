Macron au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour signer des contrats et renforcer l'influence de l'Europe dans la région

Après une visite improvisée au Proche-Orient la semaine dernière, Emmanuel Macron reprend le cours de son agenda diplomatique. Ce mardi soir, il s'envole pour une visite de deux jours en Asie centrale, dans deux des cinq ex-républiques soviétiques de la région. Mercredi et jeudi, il va enchaîner les visites et les signatures de contrats au Kazakhstan, première puissance économique régionale, et en Ouzbékistan, désireux d'accélérer son ouverture après 25 ans d'isolement. Le chef de l'État y suivra deux objectifs : participer à la "diversification" de leurs liens stratégiques et économiques et renforcer la présence de l'Europe à travers la signature de contrats, face à l'influence en déclin de l'ex-puissance tutélaire russe et celle grandissante de la Chine.