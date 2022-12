Emmanuel Macron aux côtés des militaires du porte-avions Charles de Gaulle ce lundi

Le porte-avions, accompagné de frégates, pétroliers ravitailleurs, d'un sous-marin nucléaire ou encore d'avions de patrouille maritime, a débuté son déploiement dans la région de la Méditerranée orientale le 15 novembre dernier. L'Élysée a expliqué que sa mission était d'assurer une présence en Europe centrale et Europe de l'est dans le contexte de la guerre en Ukraine et de participer "au renforcement de la posture de défense et de dissuasion de l'Otan". Grâce à son groupe aéronaval, le porte-avions "est en mesure d'opérer dans les espaces aériens des pays vis-à-vis desquels nous apportons une action de réassurance, en particulier en Roumanie", a expliqué l'Élysée, rappelant aussi que "nos avions contribuent à sécuriser le ciel polonais, le ciel des pays baltes, à travers des missions extrêmement régulières". Aussi, la présence du navire dans cette région est justifiée par une menace terroriste toujours forte au Levant.

Accompagné du ministre des Armées Sébastien Lecornu, le chef de l'Etat "manifestera évidemment sa confiance et son soutien" aux marins au tournant de l'année, et se tiendra au courant de "l'exécution de la mission" du Charles de Gaulle.